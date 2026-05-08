Москва8 мая Вести.Российские военные отражают атаку украинских вооруженных формирований в Севастополе. К настоящему времени удалось сбить 4 беспилотника. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работают ПВО и мобильные огневые группы. По предварительной информации, сбито четыре БПЛА в районе Северной стороны и Фиолента написал он в своем канале в мессенджере MAX

Развожаев отметил, что никакие гражданские объекты в городе не пострадали.

Также губернатор призвал население сохранять спокойствие, соблюдать все необходимые меры безопасности, оставаясь в безопасных местах.