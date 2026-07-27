Развожаев: в Севастополе российские военные отражают атаку ВСУ В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО

Москва27 июл Вести.В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, российскими средствами противовоздушной обороны сбито 2 БПЛА в Балаклавском районе.

Не пренебрегайте мерами безопасности предупредил он жителей в мессенджере МАХ

Развожаев уточнил, что работа по уничтожению украинский беспилотников ведется из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия.

Ранее сообщалось, что российские войска сбили 3 БПЛА в Балаклавском и Ленинском районах. Никто из людей не пострадал.