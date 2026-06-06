В Севастополе работают ПВО и МОГ, сбито 2 украинских беспилотника

В Севастополе сбили 2 украинских беспилотника В Севастополе работают ПВО и МОГ, сбито 2 украинских беспилотника

Москва6 июн Вести.В Севастополе российские военные, в том числе подразделения противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы (МОГ), отражают атаку ВСУ – уже сбито 2 беспилотника. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев.

Уточняется, что мобильные огневые группы ведут активную работу из стрелкового оружия по БПЛА.

Уже сбито 2 БПЛА в районе Северной стороны и мыса Херсонес… Все, кто находятся на улицах, проследуйте в укрытия, в ближайшие магазины, кафе. Главное сейчас не находиться на открытых пространствах! – написал Развожаев в своем канале в мессенджере МАХ

В Севастополе продолжает действовать воздушная тревога.