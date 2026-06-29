Москва29 июнВести.В Севастополе при отражении атаки со стороны вооруженных формирований Украины российские силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили 2 вражеских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбито 2 БПЛА в районе Северной стороныпроинформировал губернатор в своем канале в мессенджере MAX
Ранее 29 июня в Севастополе была повторно объявлена воздушная тревога.