Силы ПВО сбили 2 украинских БПЛА в Севастополе Развожаев: в Севастополе обезврежены 2 украинских БПЛА

Москва29 июн Вести.В Севастополе при отражении атаки со стороны вооруженных формирований Украины российские силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили 2 вражеских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбито 2 БПЛА в районе Северной стороны проинформировал губернатор в своем канале в мессенджере MAX

Ранее 29 июня в Севастополе была повторно объявлена воздушная тревога.