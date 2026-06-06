Москва6 июнВести.В Севастополе отражают беспилотную атаку противника, в небе над городом уничтожены 2 вражеских беспилотника. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Воздушную тревогу объявили там 6 июня, в субботу, в 06.48 по московскому времени.
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбито 2 БПЛА в районе Северной сторонынаписал губернатор в мессенджере MAX
Он призвал местных жителей и гостей города сохранять спокойствие и следить за официальными уведомлениями.