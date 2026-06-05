Развожаев: уже 7 вражеских БПЛА уничтожены в небе над Севастополем

Над Севастополем уничтожены уже 7 БПЛА противника Развожаев: уже 7 вражеских БПЛА уничтожены в небе над Севастополем

Москва5 июн Вести.В Севастополе продолжается отражение атаки противника, в небе над городом уничтожены 7 вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбито 7 БПЛА в районе Фиолента, Балаклавы, мыса Херсонес и Ласпи написал глава города в мессенджере MAX

Воздушная тревога была объявлена в Севастополе в 10.59 по московскому времени. На фоне опасности приостановил работу наземный и морской общественный транспорт.