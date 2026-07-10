Москва10 июлВести.В Севастополе днем 10 июля российские военные отражают атаку ВСУ. Сбиты два беспилотника, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Сегодня в районе 12 часов он проинформировал в мессенджере MAX жителей и гостей города о том, что объявлена воздушная тревога.
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ. … Уже сбито 2 БПЛА в районе Северной стороныговорится в публикации Развожаева
Сейчас в Севастополе работают авиация, ПВО и мобильные огневые группы. Губернатор призвал сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.