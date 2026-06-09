Воздушную тревогу объявили в Севастополе, работает противовоздушная оборона В Севастополе объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО

Москва9 июн Вести.В Севастополе звучат сирены - в городе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в мессенджере MAX.

Внимание всем! Воздушная тревога! написал Развожаев

Позднее он уточнил, что военные отражают атаку Вооруженных сил Украины. В районе Северной стороны уже сбито два беспилотника. Работают силы ПВО и мобильные огневые группы.

Горожан просят немедленно спуститься в укрытие или безопасное место без окон, сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.