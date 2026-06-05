Москва5 июнВести.Воздушная тревога в связи с атакой со стороны вооруженных формирований Украины объявлена на территории Севастополя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Внимание всем! Воздушная тревогапредупредил он в своем канале в мессенджере MAX
Ночью 5 июня воздушная тревога из-за атак украинских беспилотных летательных аппаратов и ракет сработала в нескольких регионах Юга и Центра России, а также Поволжья, включая Ростовскую область, Краснодарский край, Татарстан, Самарскую и Нижегородскую области.