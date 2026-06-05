Воздушная тревога сработала в Севастополе В Севастополе сработала воздушная тревога

Москва5 июн Вести.Воздушная тревога в связи с атакой со стороны вооруженных формирований Украины объявлена на территории Севастополя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

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Ночью 5 июня воздушная тревога из-за атак украинских беспилотных летательных аппаратов и ракет сработала в нескольких регионах Юга и Центра России, а также Поволжья, включая Ростовскую область, Краснодарский край, Татарстан, Самарскую и Нижегородскую области.