Москва5 июнВести.Воздушная тревога объявлена в Севастополе в связи с угрозой атаки со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Внимание всем! Воздушная тревогапредупредил Развожаев в своем канале в мессенджере MAX
Ранее 5 июня сообщалось, что российские военнослужащие, в том числе силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы (МОГ), успешно отразили вражескую атаку — уничтожено 9 беспилотников, один из которых упал на крышу киоска и спровоцировал пожар.