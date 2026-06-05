Москва5 июн Вести.Воздушная тревога объявлена в Севастополе в связи с угрозой атаки со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Внимание всем! Воздушная тревога предупредил Развожаев в своем канале в мессенджере MAX

Ранее 5 июня сообщалось, что российские военнослужащие, в том числе силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы (МОГ), успешно отразили вражескую атаку — уничтожено 9 беспилотников, один из которых упал на крышу киоска и спровоцировал пожар.