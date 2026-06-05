В Севастополе сбито 9 украинских БПЛА ВС РФ уничтожили 9 украинских БПЛА в Севастополе

Москва5 июн Вести.Российские военнослужащие, в том числе силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы (МОГ), успешно отразили вражескую атаку — уничтожено 9 беспилотников. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.

Всего было сбито 9 БПЛА в районе Фиолента, Ленинского района, бухты Омега и Северной стороны. Никто из людей не пострадал написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Согласно информации спасательной службы Севастополя, один из сбитых дронов упал на крышу киоска в районе проспекта Генерала Острякова, из-за этого загорелась крыша строения на площади 20 кв.м. Огонь был оперативно потушен.