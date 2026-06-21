Москва21 июнВести.В Севастополе во время очередной атаки ВСУ сбиты еще восемь дронов. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили очередную атаку ВСУ. Сбито 8 БПЛА (с утра всего 17 БПЛА) в разных районах Севастополяговорится в сообщении
Обломки одного из сбитых беспилотников упали на здание яхт-клуба "Моби дик" из-за чего загорелась крыша. На данный момент возгорание ликвидировано. Также из-за обломков БПЛА загорелась трава и кустарники около села Фруктового.
В результате атак БПЛА никто не пострадал.