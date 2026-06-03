Развожаев: семь БПЛА сбито в трех районах Севастополя

Семь беспилотников сбито в Севастополе Развожаев: семь БПЛА сбито в трех районах Севастополя

Москва3 июн Вести.Семь дронов сбито силами противовоздушной обороны в Нахимовском районе, на Северной стороне и в районе Парка Победы, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в мессенджере МАХ.

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работают мобильные огневые группы. Уже сбито 7 БПЛА в Нахимовском районе, в районе Северной стороны и Парка Победы отметил Развожаев

Он также уточнил, что в результате атаки в одном из СНТ Северной стороны горит крыша в двухэтажном частном доме.

Никто из людей не пострадал.