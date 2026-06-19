Развожаев: при отражении воздушной атаки в Севастополе сбиты два БПЛА

Два беспилотника сбили в Севастополе Развожаев: при отражении воздушной атаки в Севастополе сбиты два БПЛА

Москва19 июн Вести.Воздушную атаку беспилотных летательных аппаратов отражают средства противовоздушной обороны утром 19 июня в небе над Севастополем, об этом сообщил в личном канале МАХ губернатор города Михаил Развожаев. В настоящее время ликвидированы два дрона.

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ. <...>Уже сбито 2 БПЛА в районе Северной стороны указал чиновник.

Он призвал местных жителей покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

О пострадавших и разрушениях информации не поступало.