При отражении атаки на Севастополь сбиты два беспилотника

В районе Северной стороны в Севастополе сбиты БПЛА, отражение атаки продолжается При отражении атаки на Севастополь сбиты два беспилотника

Москва10 июн Вести.Два беспилотных летательных аппарата сбиты в ходе отражения атаки на Севастополь, сообщил в мессенджере MAX губернатор Михаил Развожаев.

По данным руководителя субъекта, цели были поражены в районе Северной стороны.

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы говорится в заявлении

Михаил Развожаев обратился к жителям с просьбой не пренебрегать мерами безопасности и покинуть открытые пространства.

Ранее сообщалось, что в Севастополе объявлена воздушная тревога, временно прекратил работу общественный транспорт.