Москва10 июнВести.Два беспилотных летательных аппарата сбиты в ходе отражения атаки на Севастополь, сообщил в мессенджере MAX губернатор Михаил Развожаев.
По данным руководителя субъекта, цели были поражены в районе Северной стороны.
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группыговорится в заявлении
Михаил Развожаев обратился к жителям с просьбой не пренебрегать мерами безопасности и покинуть открытые пространства.
Ранее сообщалось, что в Севастополе объявлена воздушная тревога, временно прекратил работу общественный транспорт.