Москва15 маяВести.Две воздушные цели сбиты при отражении атаки на Севастополь, сообщил в мессенджере MAX губернатор Михаил Развожаев.
Объекты были поражены в районе Фиолента и Северной стороны.
По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадалиговорится в заявлении
В отражении атаки ВСУ участвуют расчеты средств противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. Граждан просят сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.
Ранее сообщалось о воздушной тревоге в Севастополе, в городе временно приостановил работу общественный транспорт.