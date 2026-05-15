В Севастополе отражают атаку ВСУ, сбиты цели у Фиолента и Северной стороны

Москва15 мая Вести.Две воздушные цели сбиты при отражении атаки на Севастополь, сообщил в мессенджере MAX губернатор Михаил Развожаев.

Объекты были поражены в районе Фиолента и Северной стороны.

По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали говорится в заявлении

В отражении атаки ВСУ участвуют расчеты средств противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. Граждан просят сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.

Ранее сообщалось о воздушной тревоге в Севастополе, в городе временно приостановил работу общественный транспорт.