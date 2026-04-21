Развожаев: над Севастополем сбиты две воздушные цели

Москва21 апр Вести.ВСУ пытаются атаковать Севастополь, в городе работает система противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. По предварительной информации, сбито 2 воздушных цели в районе проспекта генерала Острякова и Андреевки написал глава города в мессенджере "МАКС"

Информации о последствиях на земле нет, гражданские объекты в городе не повреждены.

Развожаев призвал граждан сохранять спокойствие и не покидать укрытия до отмены воздушной тревоги.