Москва22 мая Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются атаковать Севастополь, в городе работают силы и средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Воздушная тревога была объявлена в городе 22 мая, в пятницу, в 19.41 по московскому времени.

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. По предварительной информации, сбито 2 БПЛА в районе Северной стороны и мыса Херсонес написал глава города в мессенджере MAX

Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и не покидать безопасные места.