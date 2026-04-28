В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, сбиты две воздушные цели

Две воздушные цели сбили силы ПВО в Севастополе В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, сбиты две воздушные цели

Москва28 апр Вести.Две цели были сбиты средствами ПВО в ходе отражения воздушной атаки на Севастополь, об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в личном Telegram-канале.

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. <...> Сбито 2 воздушных цели в районе Качи и Балаклавском районе. написал чиновник

По предварительным данным, никакие гражданские объекты в городе не пострадали. О жертвах и раненых среди населения данных также не поступало.

Развожаев призвал местных жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.