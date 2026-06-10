В Севастополе объявлена воздушная тревога, не ходит общественный транспорт Развожаев объявил о воздушной тревоге в Севастополе

Москва10 июн Вести.В Севастополе вечером 10 июня объявлена воздушная тревога.

Внимание всем! Воздушная тревога! написал губернатор города Михаил Развожаев в мессенджере MAX

Со своей стороны, Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя предупредила жителей, что в городе прекращает движение общественный транспорт.

Ночью 10 июня украинский беспилотник атаковал здание панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов". Дрон был оснащен кумулятивным зарядом, который прожег историческую медную кровлю здания. Возник пожар. По данным Развожаева, панорама уничтожена практически полностью. Однако он заявил, что все можно восстановить, поскольку экспонаты были оцифрованы. В результате происшествия никто не пострадал.