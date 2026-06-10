Песков: после восстановления панорама обороны Севастополя станет еще краше

Песков: панораму обороны Севастополя восстановят после ударов ВСУ Песков: после восстановления панорама обороны Севастополя станет еще краше

Москва10 июн Вести.Практически уничтоженная атакой Вооруженных сил Украины панорама обороны Севастополя будет восстановлена и станет краше прежнего. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что панорама является важным с точки зрения символизма и исторического значения объектом.

Не вызывает сомнения то, что этот разрушенный … объект будет восстановлен и будет краше прежнего сказал Дмитрий Песков

В ночь на 10 июня украинские дроны атаковали здание панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 гг." - объект культурного наследия. Здание музея с шедевром Франца Рубо почти полностью уничтожено. На месте происшествия работают более двух десятков пожарных машин. Пожару присвоен высокий ранг сложности.

ВСУ повторили удар фашистов 1942 года. Тогда здание панорамы подверглось массированной бомбардировке немецкой авиации. В результате прямого попадания бомб возник сильный пожар, который угрожал полностью уничтожить полотно, но его удалось спасти. Сохранить удалось лишь две трети картины - 86 фрагментов.