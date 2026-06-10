Москва10 июнВести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали бить по истории, однако ее нельзя победить. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что, несмотря на удары, историю "нельзя забыть".
Мы видим, что киевский режим начал наносить удары по истории, но историю нельзя победитьсказал Песков
В ночь на 10 июня украинские дроны атаковали здание Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." - объект культурного наследия. Музей получил серьезные повреждения. На месте происшествия работают более двух десятков пожарных машин. Пожару присвоен высокий ранг сложности.
По словам научного директора Российского военно-исторического общества Михаила Мягкова, в реконструкции панорамы сильно поможет искусственный интеллект.