Песков об атаке Севастополя: Киев начал бить по истории, но ее нельзя победить Песков прокомментировал удар ВСУ по Панораме "Оборона Севастополя"

Москва10 июн Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали бить по истории, однако ее нельзя победить. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что, несмотря на удары, историю "нельзя забыть".

Мы видим, что киевский режим начал наносить удары по истории, но историю нельзя победить сказал Песков

В ночь на 10 июня украинские дроны атаковали здание Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." - объект культурного наследия. Музей получил серьезные повреждения. На месте происшествия работают более двух десятков пожарных машин. Пожару присвоен высокий ранг сложности.

По словам научного директора Российского военно-исторического общества Михаила Мягкова, в реконструкции панорамы сильно поможет искусственный интеллект.