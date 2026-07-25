В память о погибших при ракетном ударе в Кирове объявлен трехдневный траур

После ракетного удара по предприятию в Кировской области объявили траур В память о погибших при ракетном ударе в Кирове объявлен трехдневный траур

Москва25 июл Вести.Трехдневный траур объявлен в Кировской области по погибшим в результате ракетного удара по предприятию в Кирове, сообщил в MAX губернатор Александр Соколов. 25, 26 и 27 июля будут приспущены флаг Кировской области и флаги муниципалитетов.

Телерадиокомпаниям рекомендовано воздержаться от трансляции развлекательных передач. Будут также приостановлены спортивные, культурные, зрелищные мероприятия говорится в заявлении

Кроме того, приняты дополнительные меры безопасности в местах скопления граждан.

Александр Соколов проинформировал, что семьям погибших будет выплачено по 1,5 млн рублей. Средства выделит областное правительство. Также помощь окажут пострадавшим. Значительные выплаты предусмотрены и самим предприятием.

Дополнительные средства направим городу Кирову на ликвидацию повреждений жилых домов, предприятий и учреждений отметил глава региона

Ракетный удар по предприятию в Кирове был нанесен в пятницу, 24 июля. Жертвами атаки стали шесть человек, еще 26 пострадали.