В Кирове жители массово сдают кровь для пострадавших при ракетном ударе ВСУ Жители Кировской области массово сдают кровь для пострадавших при ракетном ударе

Москва24 июл Вести.В Кировской области жители активно приходят в центр крови, чтобы помочь пострадавшим в результате ракетного удара 24 июля. Об этом сообщило правительство региона на платформе MAX.

Кировчане сплотились для помощи пострадавшим в результате ракетного удара. 24 июля после вражеского удара по Кирову жители Кировской области массово обращаются в Кировский центр крови. Кировчане хотят помочь пострадавшим и сдать кровь говорится в публикации

В Кировском центре крови отметили, что в регионе запасы крови и ее компонентов полностью покрывают потребности больниц – дефицита нет.

Центр крови работает в обычном графике - доноров ждут с 7.30 до 11.30 по будням. Записаться можно по телефонам, через "Госуслуги" или в приложении "Служба крови".