Москва24 июлВести.Губернатор Кировской области Александр Соколов привел данные о последствиях ракетного удара по предприятию в Кирове, нанесенному в пятницу, 24 июля.
Жертвами атаки стали шесть человек, еще 26 получили ранения.
Выражаю слова глубокой скорби и соболезную родным и близким погибших. Всем семьям Правительство Кировской области окажет всемерную поддержкунаписал глава региона в MAX
Губернатор уточнил, что в настоящее время пожар потушен, восстановлены водоснабжение и подача электричества.
Специалисты осматривают дома в районе места атаки, на основании результатов обследования будут принято решение об оказании помощи.