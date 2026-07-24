В результате ракетного удара по предприятию в Кирове убиты 6 и ранены 26 человек

При ударе по предприятию в Кирове погибли 6 и ранены 26 человек В результате ракетного удара по предприятию в Кирове убиты 6 и ранены 26 человек

Москва24 июл Вести.Губернатор Кировской области Александр Соколов привел данные о последствиях ракетного удара по предприятию в Кирове, нанесенному в пятницу, 24 июля.

Жертвами атаки стали шесть человек, еще 26 получили ранения.

Выражаю слова глубокой скорби и соболезную родным и близким погибших. Всем семьям Правительство Кировской области окажет всемерную поддержку написал глава региона в MAX

Губернатор уточнил, что в настоящее время пожар потушен, восстановлены водоснабжение и подача электричества.

Специалисты осматривают дома в районе места атаки, на основании результатов обследования будут принято решение об оказании помощи.