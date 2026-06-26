Стали известны имена погибших при ударе ВСУ по Воронежу сотрудников завода

Появился список сотрудников завода в Воронеже, погибших при ракетном ударе ВСУ Стали известны имена погибших при ударе ВСУ по Воронежу сотрудников завода

Москва26 июн Вести.Стали известны имена погибших при ракетном ударе ВСУ по Воронежу 22 июня. Жертвами теракта стали шесть сотрудников предприятия, среди которых мужчина и пять женщин, передает ГТРК "Воронеж".

Стенд с их фотографиями появился возле мемориала у завода, который подвергся атаке ВСУ.

Накануне, 25 июня, губернатор региона Александр Гусев сообщил, что поисковые работы завершены.

Изначально сообщалось о пяти жертвах. Впоследствии считавшаяся пропавшей без вести женщина была обнаружена под завалами без признаков жизни. Больше 60 человек пострадали.