Москва26 июнВести.Стали известны имена погибших при ракетном ударе ВСУ по Воронежу 22 июня. Жертвами теракта стали шесть сотрудников предприятия, среди которых мужчина и пять женщин, передает ГТРК "Воронеж".
Стенд с их фотографиями появился возле мемориала у завода, который подвергся атаке ВСУ.
Накануне, 25 июня, губернатор региона Александр Гусев сообщил, что поисковые работы завершены.
Изначально сообщалось о пяти жертвах. Впоследствии считавшаяся пропавшей без вести женщина была обнаружена под завалами без признаков жизни. Больше 60 человек пострадали.