Москва22 июнВести.Некоторые пострадавшие при ударе ВСУ по Воронежу находятся в очень тяжелом состоянии. Об этом губернатор Воронежской области Александр Гусев написал в MAX.
Он сообщил, что территория предприятия все еще осматривается и точное число раненых уточняется.
К сожалению, есть пострадавшие, в том числе в крайне тяжелом состоянииговорится в сообщении Гусева
Также в результате атаки были повреждены верхние этажи одного производственного здания и фасады многоквартирных домов, находящихся поблизости.