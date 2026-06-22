Москва22 июнВести.Некоторые пострадавшие при ударе ВСУ по Воронежу находятся в очень тяжелом состоянии. Об этом губернатор Воронежской области Александр Гусев написал в MAX.

Он сообщил, что территория предприятия все еще осматривается и точное число раненых уточняется.

К сожалению, есть пострадавшие, в том числе в крайне тяжелом состоянии

говорится в сообщении Гусева

Также в результате атаки были повреждены верхние этажи одного производственного здания и фасады многоквартирных домов, находящихся поблизости.