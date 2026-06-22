Несколько высокоскоростных целей сбиты над Воронежем

ПВО сбила высокоскоростные воздушные цели над Воронежем Несколько высокоскоростных целей сбиты над Воронежем

Москва22 июн Вести.Силы противовоздушной обороны обнаружили и сбили над Воронежем несколько высокоскоростных воздушных целей, сообщил в мессенджере MAX губернатор Александр Гусев.

Тип объектов, пораженных ПВО над областным центром, пока не уточняется.

На данный момент известно о трех пострадавших, в том числе одном - в тяжелом состоянии. Повреждены производственные объекты одного из предприятий Воронежа говорится в публикации

Также повреждены фасады и остекления нескольких многоквартирных домов и некоторое количество автомобилей.

Кроме того, губернатор Александр Гусев напомнил о том, что категорически недопустимо распространять кадры с последствиями ударов. Особенно, если фотографии и видео содержат привязку к местности.