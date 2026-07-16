За сутки в Воронежской области сбили высокоскоростную цель и 8 беспилотников

За сутки в Воронежской области сбили высокоскоростную цель и 8 БПЛА За сутки в Воронежской области сбили высокоскоростную цель и 8 беспилотников

Москва16 июл Вести.За прошедшие сутки силы противовоздушной обороны (ПВО) над Воронежем и областью сбили одну высокоскоростную цель и 8 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Над Воронежем и двумя районами области были обнаружены и уничтожены одна высокоскоростная цель и восемь беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет написал он в своем канале в мессенджере МАХ

В результате падения обломков дронов в пригороде Воронежа повреждена стена и остекление частного дома, а также легковушка.

На всей территории города и Воронежской области сохраняется опасность атаки БПЛА.