Москва16 июлВести.За прошедшие сутки силы противовоздушной обороны (ПВО) над Воронежем и областью сбили одну высокоскоростную цель и 8 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Над Воронежем и двумя районами области были обнаружены и уничтожены одна высокоскоростная цель и восемь беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нетнаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
В результате падения обломков дронов в пригороде Воронежа повреждена стена и остекление частного дома, а также легковушка.
На всей территории города и Воронежской области сохраняется опасность атаки БПЛА.