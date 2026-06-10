Москва10 июнВести.Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что минувшей ночью российские силы ПВО обнаружили и уничтожили больше 40 БПЛА противника в небе над тремя городскими округами и 12 районами.
По предварительной информации, пострадавших нет, написал Гусев в MAX.
В одном из районов в результате падения обломков БПЛА повреждено оборудование связиговорится в публикации
Сегодня ночью в Воронежской области объявлялась ракетная опасность. Около 6 утра она была отменена, но губернатор проинформировал, что режим опасности атаки БПЛА сохраняется пока на всей территории региона.