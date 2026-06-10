Больше 40 БПЛА было сбито ночью над Воронежской областью

Над Воронежской областью за ночь сбили больше 40 БПЛА Больше 40 БПЛА было сбито ночью над Воронежской областью

Москва10 июн Вести.Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что минувшей ночью российские силы ПВО обнаружили и уничтожили больше 40 БПЛА противника в небе над тремя городскими округами и 12 районами.

По предварительной информации, пострадавших нет, написал Гусев в MAX.

В одном из районов в результате падения обломков БПЛА повреждено оборудование связи говорится в публикации

Сегодня ночью в Воронежской области объявлялась ракетная опасность. Около 6 утра она была отменена, но губернатор проинформировал, что режим опасности атаки БПЛА сохраняется пока на всей территории региона.