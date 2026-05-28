Почти 20 дронов сбили силы ПВО ночью над Воронежской областью

Над Воронежской областью ночью уничтожили 18 украинских БПЛА Почти 20 дронов сбили силы ПВО ночью над Воронежской областью

Москва28 мая Вести.Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о том, что минувшей ночью силы ПВО уничтожили 18 БПЛА противника.

Глава региона также проинформировал об отмене опасности атаки беспилотников во всех муниципалитетах.

Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над одним городским округом и шестью районами региона были обнаружены и уничтожены 18 беспилотных летательных аппаратов написал губернатор в MAX

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, уточнил Гусев.

По данным Минобороны, всего над регионами России минувшей ночью были уничтожены 62 беспилотника ВСУ.