Москва28 маяВести.Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о том, что минувшей ночью силы ПВО уничтожили 18 БПЛА противника.
Глава региона также проинформировал об отмене опасности атаки беспилотников во всех муниципалитетах.
Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над одним городским округом и шестью районами региона были обнаружены и уничтожены 18 беспилотных летательных аппаратовнаписал губернатор в MAX
По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, уточнил Гусев.
По данным Минобороны, всего над регионами России минувшей ночью были уничтожены 62 беспилотника ВСУ.