В Воронежской области за ночь сбили 17 беспилотников Над двумя городскими округами и пятью районами Воронежской области сбили 17 БПЛА

Москва19 мая Вести.Минувшей ночь в Воронежской области силами противовоздушной обороны были уничтожены 17 беспилотных летательных аппаратов, об этом сообщил в личном канале МАХ губернатор региона Александр Гусев.

Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над двумя городскими округами и пятью районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 17 беспилотных летательных аппаратов написал чиновник утром 19 мая

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Разрушений жилых домов и инфраструктуры также не зафиксировано.

При этом режим опасности БПЛА на территории Воронежской области сохраняется.