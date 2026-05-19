Москва19 маяВести.Минувшей ночь в Воронежской области силами противовоздушной обороны были уничтожены 17 беспилотных летательных аппаратов, об этом сообщил в личном канале МАХ губернатор региона Александр Гусев.
Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над двумя городскими округами и пятью районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 17 беспилотных летательных аппаратовнаписал чиновник утром 19 мая
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Разрушений жилых домов и инфраструктуры также не зафиксировано.
При этом режим опасности БПЛА на территории Воронежской области сохраняется.