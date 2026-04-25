Москва25 апрВести.Пять беспилотных летательных аппаратов были уничтожены в ночь на 25 апреля над двумя городами и одним из районов Воронежской области, об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Дежурными силами ПВО в небе над двумя городами и одним из районов Воронежской области были обнаружены и уничтожены пять беспилотных летательных аппаратовуказал чиновник
По предварительным данным, в результате прроисшествия никто не пострадал. Разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.
При этом на территории региона продолжает действовать режим опасности атаки БПЛА.