Гусев: пять БПЛА уничтожили над двумя городами и районом Воронежской области

В Воронежской области ликвидировали пять БПЛА Гусев: пять БПЛА уничтожили над двумя городами и районом Воронежской области

Москва25 апр Вести.Пять беспилотных летательных аппаратов были уничтожены в ночь на 25 апреля над двумя городами и одним из районов Воронежской области, об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Дежурными силами ПВО в небе над двумя городами и одним из районов Воронежской области были обнаружены и уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов указал чиновник

По предварительным данным, в результате прроисшествия никто не пострадал. Разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.

При этом на территории региона продолжает действовать режим опасности атаки БПЛА.