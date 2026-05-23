Гусев: силы ПВО обнаружили и уничтожили БПЛА в небе над Воронежем

Москва23 мая Вести.Беспилотный летательный аппарат был обнаружен и уничтожен в небе над Воронежем в ночь на 23 мая, об этом в личном канале МАХ сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Дежурными силами ПВО над городским округом обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат написал чиновник

По предварительным данным, в реззультате происшествия никто не пострадал. Разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.

При этом режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории Воронежской области.