Москва23 маяВести.Беспилотный летательный аппарат был обнаружен и уничтожен в небе над Воронежем в ночь на 23 мая, об этом в личном канале МАХ сообщил губернатор региона Александр Гусев.
По предварительным данным, в реззультате происшествия никто не пострадал. Разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.
При этом режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории Воронежской области.