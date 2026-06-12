Гусев: силы ПВО ночью ликвидировали шесть БПЛА в Воронежской области

Шесть беспилотников ликвидировали в Воронежской области Гусев: силы ПВО ночью ликвидировали шесть БПЛА в Воронежской области

Москва12 июн Вести.Силы противовоздушной обороны минувшей ночью обнаружили и ликвидировали шесть беспилотных летательных аппаратов над территорией Воронежской области, об этом в личном канале МАХ сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над двумя городскими округами и двумя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов написал чиновник 12 июня в 06.47 по московскому времени

По данным Гусева, в результате происшествия никто не пострадал. разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.

При этом режим опасности БПЛА на территории области сохраняется.