Москва12 июнВести.Силы противовоздушной обороны минувшей ночью обнаружили и ликвидировали шесть беспилотных летательных аппаратов над территорией Воронежской области, об этом в личном канале МАХ сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над двумя городскими округами и двумя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратовнаписал чиновник 12 июня в 06.47 по московскому времени
По данным Гусева, в результате происшествия никто не пострадал. разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.
При этом режим опасности БПЛА на территории области сохраняется.