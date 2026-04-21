Гусев: в Воронежской области обнаружили и подавили три БПЛА

Власти Воронежской области сообщили о ликвидации трех беспилотников за ночь Гусев: в Воронежской области обнаружили и подавили три БПЛА

Москва21 апр Вести.Три беспилотных летательных аппарата обнаружили и подавили в ночь на 21 апреля в Воронежской области. об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в личном канале МАХ.

Минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в небе над одним из районов Воронежской области были обнаружены и подавлены три беспилотных летательных аппарата написал чиновник

По имеющимся данным, в результате происшествия никто не пострадал. Разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.

Других подробностей инцидента не сообщается.