Москва21 апрВести.Три беспилотных летательных аппарата обнаружили и подавили в ночь на 21 апреля в Воронежской области. об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в личном канале МАХ.
Минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в небе над одним из районов Воронежской области были обнаружены и подавлены три беспилотных летательных аппаратанаписал чиновник
По имеющимся данным, в результате происшествия никто не пострадал. Разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.
Других подробностей инцидента не сообщается.