Москва29 апрВести.Десять беспилотных летательных аппаратов были ликвидированы минувшей ночью над девятью районами Воронежской области, об этом в личном канале МАХ сообщил губернатор региона Александр Гусев
Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над девятью районами Воронежской области были обнаружены, уничтожены и подавлены 10 беспилотных летательных аппаратовнаписал Гусев
По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.
Подробности атаки не сообщаются.