В Воронежской области ликвидировали 10 беспилотников за ночь Гусев: ночью над девятью районами Воронежской области уничтожены 10 БПЛА

Москва29 апр Вести.Десять беспилотных летательных аппаратов были ликвидированы минувшей ночью над девятью районами Воронежской области, об этом в личном канале МАХ сообщил губернатор региона Александр Гусев

Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над девятью районами Воронежской области были обнаружены, уничтожены и подавлены 10 беспилотных летательных аппаратов написал Гусев

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.

Подробности атаки не сообщаются.