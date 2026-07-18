Десять БПЛА уничтожены в небе над Воронежской областью

В Воронежской области ночью сбито 10 беспилотников Десять БПЛА уничтожены в небе над Воронежской областью

Москва18 июл Вести.Ночью над Воронежской областью было сбито десять беспилотников, об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над двумя городами и шестью районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 10 беспилотных летательных аппаратов говорится в сообщении

Пострадавших во время атак дронов, по предварительным данным, нет. Есть повреждения – в одном из районов из-за падения обломков разрушен частный дом.

В данным момент беспилотная опасность в Воронежской области отменена.