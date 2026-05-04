В Воронежской области сбиты 12 беспилотников ВСУ за ночь Гусев: минувшей ночью в Воронежской области уничтожены 12 БПЛА

Москва4 мая Вести.В воздушном пространстве Воронежской области за минувшую ночь были уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Он отметил, что пострадавших в результате налета ударной техники врага нет.

Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над четырьмя районами и одним городским округом региона были обнаружены и уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов написал он в MAX

Повреждения получили 13 частных домов, а также кровля торгового центра и один автомобиль. В одном домовладении загорелась надворная постройка, огонь был ликвидирован.

В еще одном домовладении была повреждена газовая труба. Ее уже отремонтировали.