Москва4 маяВести.В воздушном пространстве Воронежской области за минувшую ночь были уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Он отметил, что пострадавших в результате налета ударной техники врага нет.
Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над четырьмя районами и одним городским округом региона были обнаружены и уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратовнаписал он в MAX
Повреждения получили 13 частных домов, а также кровля торгового центра и один автомобиль. В одном домовладении загорелась надворная постройка, огонь был ликвидирован.
В еще одном домовладении была повреждена газовая труба. Ее уже отремонтировали.