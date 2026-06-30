В Воронежской области сбито 32 украинских беспилотника Гусев: силы ПВО уничтожили 32 беспилотника в Воронежской области

Москва30 июн Вести.На территории Воронежской области за день 29 июня и прошедшую ночь было сбито 32 беспилотных летательных аппарата. Такие сведения привел губернатор региона Александр Гусев.

БПЛА были ликвидированы в небе над 12 районами и двумя городскими округами Воронежской области.

Днем 29 июня и минувшей ночью дежурными силами ПВО было обнаружено и уничтожено 32 беспилотных летательных аппарата написал он в MAX

Согласно приведенным главой области данным, пострадавших в результате происшествия нет. Был нанесен ущерб двум домам, хозпостройке, квартире и двум автомобилям.