Гусев: ночью и утром в Воронежской области сбито 13 БПЛА

В Воронежской области уничтожено 13 украинских беспилотников Гусев: ночью и утром в Воронежской области сбито 13 БПЛА

Москва19 июн Вести.В воздушном пространстве Воронежской области было обнаружено и уничтожено 13 беспилотных летательных аппаратов Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Таковы сведения за ночь и утро 19 июня.

Дежурными силами ПВО в небе над двумя городскими округами и восемью районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 13 БПЛА написал Гусев в MAX

Согласно информации главы области, по итогам налета вражеской ударной техники пострадавших нет.

После падения обломков БПЛА в одном из муниципалитетов ущерб нанесен частному дому, хозяйственным постройкам и грузовому автомобилю.