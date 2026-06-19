Москва19 июнВести.В воздушном пространстве Воронежской области было обнаружено и уничтожено 13 беспилотных летательных аппаратов Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Таковы сведения за ночь и утро 19 июня.
Дежурными силами ПВО в небе над двумя городскими округами и восемью районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 13 БПЛАнаписал Гусев в MAX
Согласно информации главы области, по итогам налета вражеской ударной техники пострадавших нет.
После падения обломков БПЛА в одном из муниципалитетов ущерб нанесен частному дому, хозяйственным постройкам и грузовому автомобилю.