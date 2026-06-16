Над Воронежем и 9 районами области уничтожены 19 украинских беспилотников

Над Воронежем и 9 районами области уничтожены 19 БПЛА Над Воронежем и 9 районами области уничтожены 19 украинских беспилотников

Москва16 июн Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Воронежской области обнаружили и сбили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев.

Враг предпринял попытку атаки ночью 16 июня.

Уничтожены 19 беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших нет. В городе в результате падения обломков сбитого БПЛА незначительно поврежден легковой автомобиль написал Гусев в своем канале в мессенджере МАХ

В Воронежской области сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

По данным Министерства обороны РФ, с 20.00 мск 15 июня до 7.00 мск 16 июня над российскими регионами перехвачены и уничтожены 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.