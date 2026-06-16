Москва16 июнВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Воронежской области обнаружили и сбили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев.
Враг предпринял попытку атаки ночью 16 июня.
Уничтожены 19 беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших нет. В городе в результате падения обломков сбитого БПЛА незначительно поврежден легковой автомобильнаписал Гусев в своем канале в мессенджере МАХ
В Воронежской области сохраняется режим опасности атаки БПЛА.
По данным Министерства обороны РФ, с 20.00 мск 15 июня до 7.00 мск 16 июня над российскими регионами перехвачены и уничтожены 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.