Ночью в Воронежской области сбиты семь украинских беспилотников Ночью силы ПВО обезвредили 7 украинских БПЛА в Воронежской области

Москва21 мая Вести.В ночь на 21 мая силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали в Воронежской области 7 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

Ночью дежурными силами ПВО в небе над одним городским округом и тремя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 7 беспилотных летательных аппаратов проинформировал губернатор в своем канале в мессенджере MAX

Согласно предварительным данным, которые привел глава Воронежской области, при атаке БПЛА пострадавших и разрушений нет.

В то же время Гусев уточнил, что в регионе отменен режим опасности атаки вражеских беспилотников.