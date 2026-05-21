Москва21 маяВести.В ночь на 21 мая силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали в Воронежской области 7 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
Ночью дежурными силами ПВО в небе над одним городским округом и тремя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 7 беспилотных летательных аппаратовпроинформировал губернатор в своем канале в мессенджере MAX
Согласно предварительным данным, которые привел глава Воронежской области, при атаке БПЛА пострадавших и разрушений нет.
В то же время Гусев уточнил, что в регионе отменен режим опасности атаки вражеских беспилотников.