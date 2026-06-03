Над территорией Воронежской области за ночь ликвидированы 7 дронов

Гусев: над Воронежской областью за ночь сбиты 7 БПЛА ВСУ Над территорией Воронежской области за ночь ликвидированы 7 дронов

Москва3 июн Вести.В небе над территорией Воронежской области за минувшую ночь уничтожены семь вражеских беспилотников. Об этом в MAX сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над четырьмя районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов говорится в сообщении

Остекление двух частных домов и гаража повреждено в одном из муниципалитетов. По предварительной информации, никто не пострадал.

Поздно ночью в регионе объявлялась тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. В 06.42 режим опасности атаки был отменен.