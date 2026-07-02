Москва2 июлВести.В воздушном пространстве Воронежской области были обнаружены и сбиты восемь беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Такие сведения глава области привел по итогам минувшей ночи.
Дежурными силами ПВО в небе над пятью районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены восемь беспилотных летательных аппаратовнаписал он в MAX
Согласно опубликованным Гусевым предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате налета БПЛА нет.
Опасность атаки беспилотников в регионе отменена.