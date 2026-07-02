В небе над Воронежской областью за ночь сбито восемь украинских БПЛА

Восемь БПЛА ликвидировано в Воронежской области за ночь В небе над Воронежской областью за ночь сбито восемь украинских БПЛА

Москва2 июл Вести.В воздушном пространстве Воронежской области были обнаружены и сбиты восемь беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Такие сведения глава области привел по итогам минувшей ночи.

Дежурными силами ПВО в небе над пятью районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены восемь беспилотных летательных аппаратов написал он в MAX

Согласно опубликованным Гусевым предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате налета БПЛА нет.

Опасность атаки беспилотников в регионе отменена.