Над Воронежской областью за ночь сбиты 9 беспилотников

Гусев рассказал о сбитых над Воронежской областью БПЛА Над Воронежской областью за ночь сбиты 9 беспилотников

Москва27 июл Вести.В небе над Воронежской областью в ночь на 27 июля уничтожены 9 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в MAX.

Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над одним городским округом и четырьмя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов уточняется в сообщении

По данным губернатора, обошлось без пострадавших и ущерба на земле. Опасность атаки дронов сохраняется на всей территории региона, отметил Гусев.