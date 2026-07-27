Москва27 июлВести.В небе над Воронежской областью в ночь на 27 июля уничтожены 9 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в MAX.
Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над одним городским округом и четырьмя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены девять беспилотных летательных аппаратовуточняется в сообщении
По данным губернатора, обошлось без пострадавших и ущерба на земле. Опасность атаки дронов сохраняется на всей территории региона, отметил Гусев.