Москва12 июлВести.За прошедшую ночь в небе над Воронежской областью силы противовоздушной обороны обнаружили и ликвидировали 12 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в мессенджере MAX.
Отмечается, что атаки были отражены в трех городских округах и двух районах региона.
Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над тремя городскими округами и двумя районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 12 беспилотных летательных аппаратовнаписал Александр Гусев
По предварительным данным, в результате атак никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано.
В регионе по-прежнему сохраняется режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов, подчеркнул Гусев.