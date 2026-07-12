Над Воронежской областью уничтожено 12 беспилотников ВСУ за ночь

В Воронежской области за ночь ликвидировано 12 беспилотников Над Воронежской областью уничтожено 12 беспилотников ВСУ за ночь

Москва12 июл Вести.За прошедшую ночь в небе над Воронежской областью силы противовоздушной обороны обнаружили и ликвидировали 12 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в мессенджере MAX.

Отмечается, что атаки были отражены в трех городских округах и двух районах региона.

Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над тремя городскими округами и двумя районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 12 беспилотных летательных аппаратов написал Александр Гусев

По предварительным данным, в результате атак никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано.

В регионе по-прежнему сохраняется режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов, подчеркнул Гусев.