Система ПВО сбила 12 беспилотников ВСУ в Воронежской области Гусев: ночью в Воронежской области уничтожено 12 беспилотников

Москва7 мая Вести.Налет вражеских беспилотников минувшей ночью был зафиксирован в Воронежской области. За это время было сбито 12 БПЛА Украины, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Он отметил, что есть повреждения инфраструктуры.

Минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над четырьмя районами региона было обнаружено, уничтожено и подавлено 12 БПЛА написал он в MAX

Пострадавших в результате падения техники ВСУ на территорию области не зафиксировано. В одном районе фрагменты сбитого беспилотника нанесли урон инфраструктурному объекту.

В Воронежской области по-прежнему активен беспилотный режим.