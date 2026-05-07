Москва7 маяВести.Налет вражеских беспилотников минувшей ночью был зафиксирован в Воронежской области. За это время было сбито 12 БПЛА Украины, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Он отметил, что есть повреждения инфраструктуры.
Минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над четырьмя районами региона было обнаружено, уничтожено и подавлено 12 БПЛАнаписал он в MAX
Пострадавших в результате падения техники ВСУ на территорию области не зафиксировано. В одном районе фрагменты сбитого беспилотника нанесли урон инфраструктурному объекту.
В Воронежской области по-прежнему активен беспилотный режим.