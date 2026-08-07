Москва7 авгВести.Расчеты ПВО Министерства обороны России сбили 11 украинских беспилотников над территориями одного городского округа и трех районов Воронежской области за ночь. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в мессенджере MAX.
Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над одним городским округом и тремя районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратовговорится в публикации
Информации о пострадавших не поступало. Разрушений на земле не зафиксировано.