В Воронежской области в городском округе и трех районах ночью сбили 11 БПЛА В Воронежской области силы ПВО ликвидировали 11 дронов минувшей ночью

Москва7 авг Вести.Расчеты ПВО Министерства обороны России сбили 11 украинских беспилотников над территориями одного городского округа и трех районов Воронежской области за ночь. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в мессенджере MAX.

Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над одним городским округом и тремя районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов говорится в публикации

Информации о пострадавших не поступало. Разрушений на земле не зафиксировано.