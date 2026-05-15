В Воронежской области сбили 18 беспилотников за ночь Гусев: 18 БПЛА уничтожили минувшей ночью в Воронежской области

Москва15 мая Вести.Восемнадцать беспилотных летательных аппаратов уничтожили минувшей ночью над тремя городами и пятью районами Воронежской области, об этом сообщил в личном канале МАХ губернатор региона Александр Гусев.

Минувшей ночью дежурными силами ПВО над тремя городами и пятью районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 18 беспилотных летательных аппаратов написал чиновник

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.

При этом на территории региона сохраняется режим опасности БПЛА.