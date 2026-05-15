Москва15 маяВести.Восемнадцать беспилотных летательных аппаратов уничтожили минувшей ночью над тремя городами и пятью районами Воронежской области, об этом сообщил в личном канале МАХ губернатор региона Александр Гусев.
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.
При этом на территории региона сохраняется режим опасности БПЛА.